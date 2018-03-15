Москва вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона, заявил РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.



Отвечая на вопрос о сроках, Лавров заявил: «Скоро».

Сегодня официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия надеялась начать диалог с Лондоном по делу Скрипаля, однако на все запросы получила «ничего не значащие отписки». Она отметила, что ответные меры Москвы находятся в стадии разработки, их примут в ближайшее время.

Захарова назвала действия Лондона «информационно-политическим шоу», а обвинения в адрес России — «абсолютно сумасшедшими».

Напомним, 12 марта британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломатов в связи с инцидентом.

Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после посещения торгового центра в Солсбери. В настоящее время бывший разведчик и его дочь находятся в коме.

7 марта полиция Великобритании заявила, что Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом.