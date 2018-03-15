Москва вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона, заявил РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.
Отвечая на вопрос о сроках, Лавров заявил: «Скоро».
Сегодня официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия надеялась начать диалог с Лондоном по делу Скрипаля, однако на все запросы получила «ничего не значащие отписки». Она отметила, что ответные меры Москвы находятся в стадии разработки, их примут в ближайшее время.
Захарова назвала действия Лондона «информационно-политическим шоу», а обвинения в адрес России — «абсолютно сумасшедшими».
Напомним, 12 марта британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.
Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломатов в связи с инцидентом.
Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после посещения торгового центра в Солсбери. В настоящее время бывший разведчик и его дочь находятся в коме.
7 марта полиция Великобритании заявила, что Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время