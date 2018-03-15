также в разделеПроисшествия
В ДТП на Буковине погибли четыре женщины 46
На Буковине контрабандисты пытались отбить у пограничников своих соратников 32
Вандалы «облюбовали» памятник УПА в Харькове 52
На Донетчине нашли тело мужчины в военной форме 65
Взрыв возле польского Мемориала орлят признали хулиганством 33
Сутки в зоне АТО: 4 обстрела, травмирован 1 военный 26
Во Львове возле польского Мемориала орлят прогремел взрыв 66
Автобус с сотрудниками ДФС снова обстреляли 48
В Павлограде школьник зарезал отца с 4-летним сыном 240
ОБСЕ рассказала подробности взрыва в Донецке 137
Пожар на «Широком Лане» унес жизнь военного, еще 7 пострадали 106
Сутки в АТО: Боевики совершили 5 обстрелов, ранены двое военных 39
В результате драки гражданских с военными погиб 19-летний парень 106
Разборки «ЛНР» и «ДНР»: Взрыв в Донецке унес жизни двух людей, 6 ранены 117
Во время описи оружия, которое перевозил Рубан, загорелся снаряд 42
На Закарпатье на дорогу областного значения сошел селевой поток 53
Сотрудники ДФС попали под обстрел 79
За прошлые сутки погиб 1 военный, еще 3 – ранены 44

Сегодня, 15 марта, около 02:00 в полицию Полтавщины поступило сообщение о гибели солдата одной из воинских частей Миргорода. Об этом сообщает пресс-служба облглавка.

На месте происшествия следователи установили, что во время несения службы от огнестрельного ранения погиб 25-летний военнослужащий контрактной службы.

По данному факту открыто уголовное производство с предыдущим правовой квалификацией по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Предварительно, одна из основных версий - самоубийство.

Однако в рамках уголовного производства проверяются все возможные версии  устанавливаются обстоятельства и причины трагедии.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

43
Теги