На проспекте Маяковского в Деснянском районе Киева неизвестный бросил взрывное устройство, вероятно, гранату, в полицейских

Об этом сообщают Вартові.Еспресо.

Инцидент произошел на остановке общественного транспорта, однако пока неизвестно, это произошло во время проверки документов у мужчины или при других обстоятельствах.

В результате детонации взрывного устройства был поврежден полицейский автомобиль Toyota Prius (автомобиль прошило осколками, также разбито стекло), торговый киоск и павильон общественного транспорта.

Сами же полицейские, по предварительным данным, серьезно не пострадали.

Сейчас правоохранители отказываются от каких-либо комментариев, на месте работают сотрудники следственно-оперативной группы и взрывотехники, которые должны установить, что именно взорвалось на остановке.