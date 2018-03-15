также в разделеСтолица
СМИ: В Киеве ограбили квартиру зама Климкина 37
В Киевсовете хотят отменить переход на летнее время 80
Завтра в Киеве ограничат работу трех станций метро 33
Бизнесмену, открывшему стрельбу в магазине на Подоле, грозит до 7 лет тюрьмы 44
Киевлян предупредили о существенном похолодании 55
В Киеве частично перекроют проспект Леся Курбаса 63
Центр Киева очистили от снега и брошенных авто 56
На столичном Подоле мужчина устроил стрельбу в магазине, ранена женщина 44
В Киеве неизвестные подожгли часовню УПЦ МП 60
Инцидент с Левченко расследуют как насилие в отношении госдеятеля 63
Трое киевских полицейских после ночного ДТП – в тяжелом состоянии 147
Полиция: Левченко пытался бросить «коктейль Молотова» 66
В Киеве жестоко избили нардепа 227
Сегодня в киевском метро можно расплатиться стихами Шевченко 43
В центре Киева перекрыли улицы и отменили остановки общественного транспорта 101
Активисты прорвались к памятнику Шевченко через кордон полиции 524
В Киеве вандалы повредили выставку «Украинская революция 1917-1921» 57
В центре Киева из гранатомета обстреляли ресторан 136

На проспекте Маяковского в Деснянском районе Киева неизвестный бросил взрывное устройство, вероятно, гранату, в полицейских

Об этом сообщают Вартові.Еспресо.

Инцидент произошел на остановке общественного транспорта, однако пока неизвестно, это произошло во время проверки документов у мужчины или при других обстоятельствах.

В результате детонации взрывного устройства был поврежден полицейский автомобиль Toyota Prius (автомобиль прошило осколками, также разбито стекло), торговый киоск и павильон общественного транспорта.

Сами же полицейские, по предварительным данным, серьезно не пострадали.  

Сейчас правоохранители отказываются от каких-либо комментариев, на месте работают сотрудники следственно-оперативной группы и взрывотехники, которые должны установить, что именно взорвалось на остановке.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

43
Теги