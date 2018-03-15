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В Окружной административный суд Киева поступил иск от народного депутата Борислава Розенблатта к Национальному антикоррупционному бюро Украины, третье лицо – Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Как сообщает пресс-служба суда, истец просит суд признать противоправной бездеятельность НАБУ по поводу непредоставления ответа на запрос НАПК о подтверждении или опровержении факта принадлежности Сивоконь Екатерины (Сикорской Екатерины) к сотрудникам Национального антикоррупционного бюро.

Розенблат также просит обязать НАБУ дать ответ на данный запрос.

Сейчас решается вопрос об открытии производства по административному делу.

Напомним, 7 июля 2017 Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура опубликовали видеоматериалы, которые были продемонстрированы во время заседания Комитета по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады, посвященного рассмотрению представления о снятии депутатской неприкосновенности, привлечение к уголовной ответственности и арест Борислава Розенблата.

Розенблат заявляет, что он длительное время тесно общался с агентом НАБУ, которая за ним следила. 
ForUm

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