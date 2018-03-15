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Около 10:00 14 марта на трассе в селе Новый Киселив Кицманского района произошло столкновение грузового автомобиля «МАН» и легкового «Хюндай Элантра», в результате которого погибли четыре человека.

Как сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области, по предварительной информации, 58-летняя женщина-водитель легковушки пыталась осуществить разворот из правого ряда. Не учтя дорожной обстановки, она допустила столкновение с грузовиком, который двигался в попутном направлении в левом ряду.

На момент аварии в легковом автомобиле находились пятеро женщин в возрасте от 58 до 70 лет. В результате столкновения трое из них, в том числе и водитель авто, от полученных травм погибли на месте происшествия. Еще одна пострадавшая умерла в карете «скорой» по дороге в больницу. С сотрясением головного мозга и переломом костей носа медики госпитализировали 70-летнюю пассажирку легковушки.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства указанного дорожно-транспортного происшествия и призывает водителей быть осторожными за рулем и соблюдать Правила дорожного движения.
ForUm

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