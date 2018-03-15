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Государственный департамент США раскритиковал предвыборное заявление президента РФ Владимира Путина в оккупированном Крыму, напомнив России о сохранении санкций до полной деоккупации полуострова.

Об этом говорится в заявлении и.о. заместителя госсекретаря США Хизер Науерт, обнародованном в среду, передает Укринформ.

«Четыре года назад Россия провела нелегитимный, сфабрикованный «референдум» в Украине, совершив тщетную попытку легитимизировать аннексию украинской территории. Жители Крыма были вынуждены голосовать под контролем вооруженных до зубов российских военных», - подчеркнула представитель Госдепа.

Она отметила, что заявления России о том, что украинцы сделали свободный выбор на этом «референдуме», всегда были лишены доверия.

«На своем предвыборном митинге в Крыму президент Путин вновь высказал незаконные претензии России на украинскую территорию, еще раз открыто подтвердив то, что российское правительство презирает международный порядок и не уважает территориальную целостность суверенных государств», - отметила Науерт.

Она акцентировала, что кроме незаконного «референдума», Россия нарушила целый ряд иных обязательств и норм, причинив многочисленные человеческие потери на украинском полуострове.

«На протяжении последних четырех лет Россия начала кампанию принуждения и насилия, ориентированную на тех, кто выступает против ее попыток аннексии. Российская оккупационная власть подвергает крымских татар, этнических украинцев, проукраинских активистов, членов гражданского общества и независимых журналистов политически мотивированным преследованием и постоянным репрессиям, одновременно систематически подавляя неправительственные организации и независимые СМИ», - подчеркивается в заявлении.

Представитель Госдепартамента отметила, что Соединенные Штаты призывают Россию прекратить попытки подавить основные свободы выражения мнений, мирных собраний и ассоциаций, а также свободы религии или веры.

«Мы подтверждаем нашу приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границах. Крым является частью Украины, и наши крымские санкции останутся в силе, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине», - отметили в Государственном департаменте США.

Напомним, Путин приехал в Крым 14 марта.
ForUm

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