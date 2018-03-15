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Министерство иностранных дел Великобритании рекомендует своим гражданам, которые находятся в России или планируют поездки в эту страну, быть бдительными и осторожными. Рекомендации опубликованы на сайте британского правительства. 

«Из-за усиленной политической напряженности между Великобританией и Россией, вы должны знать о возможности антибританских настроений или преследований в это время; вам рекомендуется проявлять бдительность, избегать любых протестов или демонстраций и не публиковать публичные комментарии о политических событиях», - призвали в МИД.

В то же время отмечается, что британское посольство в Москве не знает о каких-либо повышенных трудностях для британских граждан, путешествующих в Россию в настоящее время, «вы должны внимательно следить за политикой безопасности и следовать этому совету».

Напомним, 12 марта британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломатов в связи с инцидентом.

Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после посещения торгового центра в Солсбери. В настоящее время бывший разведчик и его дочь находятся в коме.

7 марта полиция Великобритании заявила, что Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом.  
ForUm

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