Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о намерении искать другого поставщика газа вместо России в связи с отравлением экс-шпиона Сергея Скрипаля на территории Соединенного Королевства.

Об этом она сказала в среду, выступая в Палате представителей, сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

«Когда мы смотрим на наших поставщиков газа, то мы действительно рассматриваем другие страны», - сообщила Мэй.

Отмечается, что в этом году уже были поставки сжиженного природного газа из России в Великобританию.

Как известно, Великобритания планирует выслать из страны 23 российских дипломатов в связи с отравлением экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери, а также отменит контакты высокого уровня с Россией.

12 марта Мэй заявила, что Великобритания будет готова прибегнуть к дополнительным мерам против России после вероятного отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

По ее словам, при отравлении Скрипаля было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа, которое производилось в России. Она отметила, что речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона не будет отвечать на ультиматум Лондона.

14 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что РФ по дипломатическим каналам сообщила официальному Лондону, что не имеет никакого отношения к инциденту Скрипалем.

Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери. В настоящее время бывший разведчик и его дочь находятся в коме.