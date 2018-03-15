также в разделеОбщество
В Варшаве считают, что за взрывом на Мемориале орлят стоит Россия 12
Суд вынес приговоры банде «днровцев», которые пытали и грабили жителей Донетчины 27
Адвокат предположил, на кого могут обменять Агеева 18
Розенблат хочет через суд выяснить, является ли «агент Екатерина» сотрудником НАБУ 26
Луценко: Савченко планировала теракт в Раде 95
НАБУ открыло материалы дела по б/у двигателям для армии 47
Савченко: Парубий заводил снайперов в гостиницу «Украина» 210
«Поправки Лозового» в УПК вступили в силу 51
В больнице скончался раненый в зоне АТО доброволец 26
Геращенко: Савченко подозревают в подготовке госпереворота в Украине 115
GfK Ukraine: Большинство опрошенных – за европейские правила на рынке лотерей и против присутствия в Украине российских операторов 35
«Весеннее» перемирие: В зоне АТО – первые сутки «тишины» 25
Суд изменил приговор Балуху 40
14 марта. Картина дня 51
Черниговский полицейский с 2014 года торговал оружием из зоны АТО 51
Экс-главу «Госэкоинвеста» подозревают в хищении «киотских денег» 39
Вероятный заказчик убийства Вороненкова объявлен в розыск 68
СМИ: «Испанский диспетчер» в деле МН17 получил взятку от россиян 141

Болгария выбрала российскую авиастроительную корпорацию «МиГ» для проведения капитального ремонта 15 советских истребителей МиГ-29 до 2022 года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы министерства обороны Болгарии, передает Укринформ.

«Черноморское государство (Болгария - ред.), которое является членом Европейского Союза и НАТО, считает, что только российская компания способна эффективно отремонтировать МиГ-29», - говорится в сообщении.

Как отмечается, министерство обороны Болгарии планировало подписать четырехлетний контракт на 81,3 млн леев ($51,45 млн) с группой «МиГ», но отложило подписание после жалобы украинской компании «Укринмаш».

Болгарская антимонопольная комиссия позже отклонила обращение Украины, и 6 марта специальная комиссия Минобороны утвердила предложение россиян.

Сообщается, что София заявила о необходимости продолжать эксплуатировать советские самолеты после объявления планов купить восемь новых истребителей у одного из стран-членов НАТО.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

57
Теги