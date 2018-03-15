Болгария выбрала российскую авиастроительную корпорацию «МиГ» для проведения капитального ремонта 15 советских истребителей МиГ-29 до 2022 года.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы министерства обороны Болгарии, передает Укринформ.
«Черноморское государство (Болгария - ред.), которое является членом Европейского Союза и НАТО, считает, что только российская компания способна эффективно отремонтировать МиГ-29», - говорится в сообщении.
Как отмечается, министерство обороны Болгарии планировало подписать четырехлетний контракт на 81,3 млн леев ($51,45 млн) с группой «МиГ», но отложило подписание после жалобы украинской компании «Укринмаш».
Болгарская антимонопольная комиссия позже отклонила обращение Украины, и 6 марта специальная комиссия Минобороны утвердила предложение россиян.
Сообщается, что София заявила о необходимости продолжать эксплуатировать советские самолеты после объявления планов купить восемь новых истребителей у одного из стран-членов НАТО.
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