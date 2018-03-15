Министерство иностранных дел Украины поддержало мнение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о высокой вероятности причастности России к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом говорится в заявлении министра Павла Климкина, распространенном пресс-службой ведомства.

«Последние события, связанные с отравлением бывшего российского шпиона в Великобритании, вызывают большую тревогу. Учитывая данные британских спецслужб и принимая во внимание то, что ответ российской стороны является лицемерным и не вызывает доверия, мы готовы поддержать мнение премьер-министра Великобритании, что это, скорее всего, дело рук Кремля», - подчеркнул министр.

Этот случай свидетельствует о значительной эскалации российской агрессии против одной из ведущих демократий Запада и близкого союзника Украины.

«Правительство Украины внимательно следит за ситуацией, мы обсуждаем ее с высшими чиновниками Великобритании. Соответственно я заверил британских друзей в нашей полной поддержке и готовности присоединиться к ним в обеспечении решительной реакции мирового сообщества, преданного нормам международного права. Кремль не уважает международные границы и права, нет таких границ, которые бы он не переступил, если считает, что это сойдет ему с рук», - заявил Климкин.

«Похоже, что это действительно тот тревожный звонок, который должен разбудить Запад, по крайней мере я на это очень надеюсь. Теперь Запад обязан отреагировать таким образом, который бы заставил Россию почувствовать последствия своих действий. Одной из первых целей должен стать Чемпионат мира по футболу, который состоится следующим летом. Россия не заслуживает того, чтобы принимать у себя такой престижный турнир. В идеале я хотел бы, чтобы Россию лишили права проведения этого мероприятия», - отметил министр.

В случае, если же это невозможно сделать из-за нехватки времени, он призвал все нации и свободолюбивых людей бойкотировать этот чемпионат.

«Проведение его в России не объединит народы мира, а лишь обогатит Россию и даст ей в руки мощный пропагандистский инструмент, которого она просто не заслуживает. Свободный мир должен занять очень жесткую позицию и действовать в очень решительный способ, чтобы Россия поняла, что никто больше не будет терпеть те уголовно-террористические методы, которыми она пользуется. Сделать это необходимо сейчас, пока не стало поздно», - резюмировал министр.

Напомним, 12 марта Британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России.

Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломатов в связи с инцидентом.

Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после посещения торгового центра в Солсбери. В настоящее время бывший разведчик и его дочь находятся в коме.

7 марта полиция Великобритании заявила, что Скрипаля отравили нервно-паралитическим веществом.