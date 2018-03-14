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Встреча представителей «Нафтогаза Украины» и «Газпрома» должна состояться до конца марта, сообщает пресс-служба НАК.

«До конца месяца должна состояться «встреча на Эльбе» (или какой-то другой красивой реке) с нашей дорогой монополией», - говорится на странице компании в Facebook.

«Нафтогаз» проинформирует «Газпром» на встрече, что не согласен расторгнуть контракты. Кроме того, мы направили «Газпрому» требования о пересмотре тарифа. На встрече, конечно, будет обсуждаться выполнение решений арбитража», - сообщил коммерческий директор «Нафтогаза»  Юрий Витренко.

Как сообщал ForUm, 28 февраля арбитраж Стокгольма вынес окончательное решение по иску «Нафтогаза» по контракту на транзит газа. Суд удовлетворил требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на сумму 4,637 миллиарда долларов, которые «Газпром» должен компенсировать «Нафтогазу» за недопоставку согласованных для транзита через Украину объемов газа. С учетом решения арбитража по искам «Газпрома» и «Нафтогаза» по контракту на поставку газа «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 миллиарда долларов.

После этого «Газпром» отказался поставлять газ в Украину.

«Нафтогаз» расценил отказ «Газпрома» от поставок оплаченного газа как нарушение договора и невыполнение решения арбитража.

«Нафтогаз» был вынужден подписать срочный контракт на поставки газа с крупнейшей энергетической компанией Польши PGNiG.

В связи с этим НАК требует от «Газпрома» компенсации за переплату в 34% при экстренной закупке газа в Европе в марте.

Позже «Газпром» подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа, по разбирательству о транзите апелляция будет подана до конца марта 2018 года.
ForUm

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