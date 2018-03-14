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Кандидат в президенты России Ксения Собчак расплакалась во время дебатов на телеканале «Россия 1». Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

 

 

После выступления Собчак обвинила присутствовавших в том, что они перебивают только ее и ведут себя неуважительно.

После речи кандидата от «Коммунистов России» Максима Сурайкина Собчак со слезами сказала, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский не только не дает сказать ей ни слова, но еще и оскорбляет: «И Вы это позволяете здесь делать каждый раз», — собратилась она к ведущему.

Кандидат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский начал свою речь с того, что призвал не превращать «спор с Ксенией Собчак в травлю»: «Травля — это низость», — заявил Явлинский.

«Я считаю, что это безобразие, коллективная травля одного кандидата, доведение женщины до слез», — сказал ведущий Соловьев, завершая эфир. Во время этих слов Собчак покинула студию.

Напомним, ранее во время дебатов Собчак облила водой оскорбившего ее Жириновского.

Ее адвокаты подали заявление на Жириновского в генпрокуратуру.  

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.
ForUm

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