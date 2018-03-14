Депутаты Киевского городского совета по вопросам здравоохранения и социальной защиты согласовали проект решения об обращении в Кабинет Министров Украины относительно пересмотра целесообразности существующего порядка исчисления времени на территории Украины (введение и отмена перехода на летнее время). Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

В мэрии уверяют: ежегодный перевод часов вызывает так называемый временной стресс и негативно влияет на психологическое и физическое состояние человека. В такие переходные периоды многие украинцы жалуются на плохое самочувствие, ведь даже незначительное смещение времени нарушает работу биологических часов. Как следствие – повышенная чувствительность и эмоциональность, нарушения сна и обострение хронических заболеваний. Поэтому в Киевсовете ставят под сомнение целесообразность перехода на летнее время.

«В мире более 60% стран не переводят часовой стрелки. В последнее время вопрос целесообразности перехода на летнее время приобретает все большую актуальность и среди стран Европейского Союза. В частности, правительства Финляндии и Литвы добивались отмены летнего времени в ЕС. А 8 февраля 2018 Европарламент призвал Еврокомиссию провести оценку нынешней системы перевода стрелок часов дважды в год и при необходимости изменить ее, о чем говорится в соответствующей резолюции», - отметил инициатор идеи, депутат Киевсовета Александр Пабат.

Согласно данным ВОЗ, дважды в год, у жителей стран, меняющих время, на 8% вырастает риск инсульта, в два раза увеличивается количество обращений в связи с проблемами сердечнососудистой системы, на 12% больше вызовов принимает служба скорой помощи, до 45% населения имеют проблемы со сном, на 29% возрастает численность ДТП в течение двух недель после перехода. Украина же подробного исследования за годы независимости не проводила.

Проект решения должны также рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.