Отравление нервно-паралитическим газом «Новичок» экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании является первым наступательным использованием нервного агента на территории Североатлантического союза с момента основания НАТО.



Об этом говорится в заявлении после брифинга Британии для союзников в штаб-квартире НАТО, сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что в НАТО призвали Россию полностью раскрыть подробности программы «Новичок». «Союзники выразили глубокую озабоченность в связи с первым наступательным использованием нервного агента на территории Североатлантического союза с момента основания НАТО», - говорится в заявлении альянса.

«Союзники выразили солидарность с Великобританией, оказали поддержку в проведении текущего расследования и призвали Россию рассмотреть вопросы Великобритании, включая полное раскрытие программы «Новичок» Организации по запрещению химического оружия», – говорится в заявлении.

Как сообщал ForUm, Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери. В настоящее время бывший разведчик и его дочь находятся в коме.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа, которое производилось в России. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

12 марта британский премьер Тереза Мэй обвинила РФ в причастности к отравлению и потребовала предъявить объяснения по поводу произошедшего.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона не будет отвечать на ультиматум Лондона.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что РФ по дипломатическим каналам сообщила официальному Лондону, что не имеет никакого отношения к инциденту Скрипалем.

14 марта Мэй заявила, что Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломата в связи с отравлением Скрипаля и его дочери Юлии.

Также Великобритания призвала провести срочное совещание Совета Безопасности ООН по данному вопросу.