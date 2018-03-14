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Народный депутат Украины, сопредседатель партии «За життя» Вадим Рабинович в эфире 112 Украина объяснил, почему в истории с задержанием Рубана «снова оказался виноват Медведчук».

«Я обратил внимание на то, что Медведчук снова оказался виноват во всем, пытался понять, каким образом Медведчук мог сюда влезть, потому что они с Рубаном, если я не ошибаюсь, 4-5 лет совсем в нехороших отношениях. А потом я все понял! Сегодня я встретил киевского раввина, а он говорит: «Передай Медведчуку большое спасибо!» Я говорю: «За что, ребе? Вы скажите за что — я передам». Он: «Раньше во всем были виноваты евреи, а теперь – Медведчук», — рассказал политик.

Обращаясь к Виктору Медведчуку, Рабинович призвал его нести свой крест и дальше.

«Виктор Владимирович, несите свой крест и дальше. Тут вы уже ничего не сделаете. А если говорить серьезно, я думаю, что после того, как Порошенко назвал вас самым эффективным переговорщиком, и когда вопрос освобождения с одной и с другой стороны стоит крайне остро, я думаю, что Вы нажили врагов и там, и здесь. Я не знаю с какой стороны пытаются Вас тут подставить — с российской или с украинской — но, безусловно, слова Порошенка друзей Вам не прибавили», — уверен Рабинович.

По мнению народного депутата, это серьезные вещи, ведь многие, кто не хочет спокойствия, будут продолжать рассказывать о Медведчуке подобные истории.

«Поэтому, Вы продолжайте освобождать людей, а там разберемся. Я считаю, что тот, кто наверху, он еще быстрее нас всех разберется», — подытожил Вади Рабинович.

Напомним, Виктор Медведчук, спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в рамках Трехсторонней контактной группы, занимается обменом пленными с декабря 2014 года. Благодаря ему был освобожден 481 человек — военные и гражданские лица.

 
ForUm

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