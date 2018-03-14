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Задержан четвертый участник группы торговцев оружием из зоны АТО на Черниговщине. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Центрального региона.

«Утром, 14 марта 2018 к трем гражданским фигурантам, задержанным вчера, «присоединился» задержанный сотрудник полиции. Таким образом, в преступной группе уже насчитывается четыре «подельника», - сообщили в ведомстве.

В ходе первоочередных следственных действий в рамках отработки других участников преступной группы, которые занимались сбытом оружия и боеприпасов на территории Черниговской области, установлено, что оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества гражданские получали от лейтенанта полиции – инспектора взвода №1 батальона «Чернигов» Главного управления национальной полиции в Черниговской области.

Сегодня  во время обыска квартиры нового фигуранта дела были изъяты 2 боевые гранаты, 520 патронов различных калибров и 3 магазина к АК74.

Также предварительно установлено, что «оборотень в погонах», начиная с 2014 года, исполнял обязанности в зоне проведения АТО и систематически вывозил оружие и боеприпасы, которые в дальнейшем сбывал на территории Черниговской области через трех гражданских лиц, задержанных вчера.

Нового фигуранта также задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об уведомлении ему о подозрении по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 410 УК Украины, избрание меры пресечения в виде заключения под стражу, наложение ареста на имущество.

Напомним, вчера, 13 марта, в Черниговской области во время проведения негласных следственных (розыскных) действий «на горячем» задержаны трое гражданских лиц и изъят арсенал оружия.
ForUm

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