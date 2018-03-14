Кабинет Министров принял решение о выплате одноразовой денежной помощи лицам, которые были незаконно лишены личной свободы на временно оккупированной территории, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Постановлением предусмотрено, что выплата единовременной денежной помощи лицам, которые были незаконно лишены личной свободы, будет осуществляться Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в рамках реализации бюджетной программы «Меры по защите и обеспечению прав и интересов лиц, лишенных личной свободы в результате действий незаконных вооруженных формирований и/или органов власти Российской Федерации на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, и временно оккупированной территории Украины, а также поддержки указанных лиц и членов их семей».

Отмечается, что реализация норм этого постановления будет способствовать социальной защите лиц, которые были незаконно лишены личной свободы.