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Кабинет Министров принял решение о выплате одноразовой денежной помощи лицам, которые были незаконно лишены личной свободы на временно оккупированной территории, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Постановлением предусмотрено, что выплата единовременной денежной помощи лицам, которые были незаконно лишены личной свободы, будет осуществляться Министерством по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в рамках реализации бюджетной программы «Меры по защите и обеспечению прав и интересов лиц, лишенных личной свободы в результате действий незаконных вооруженных формирований и/или органов власти Российской Федерации на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, и временно оккупированной территории Украины, а также поддержки указанных лиц и членов их семей».

Отмечается, что реализация норм этого постановления будет способствовать социальной защите лиц, которые были незаконно лишены личной свободы.
ForUm

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