Президент Украины Петр Порошенко и федеральный президент Республики Австрия Александер ван дер Беллен обсудили «недавние попытки «Газпрома» организовать новый газовый кризис в Европе – резко ударить по энергетической безопасности Европейского Союза». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

«В очередной раз Москва показала свое истинное лицо в вопросах газового шантажа. Но ничего у нее не вышло. Украинцы консолидировано отреагировали на эти угрозы, и несмотря на то, что было очень холодно, украинцы откликнулись хэштегом #прикрути и сократили потребление газа на 14%», - рассказал Президент во время совместного заявления для средств массовой информации по итогам переговоров.

Порошенко подчеркнул, что Украина подтвердила свой статус надежного поставщика газа в Европу.

Напомним, Президент Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам отметил, что одним из приоритетов его деятельности, правительства, дипломатов и энергетических партнеров Украины является доказать нецелесообразность строительства «Северного потока-2».