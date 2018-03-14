Выборы российского президента на территории аннексированного Крыма не могут быть правомочными, заявил федеральный президент Республики Австрия Александер ван дер Белен. Об этом он сказал на брифинге с украинским Президентом Петром Порошенко, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«С точки зрения Австрии понятно, что аннексия Крыма является противоправной. И это также является позицией Европейского Союза. Поэтому на территории Крыма не могут проходить правомочные выборы в российский парламент и выборы российского президента. И это не только моя точка зрения. Это однозначно точка зрения всего Австрийского правительства», - заявил он, отвечая на вопрос журналистов о признании российских выборов в Крыму.

Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил президента и правительство Австрии за официальную позицию, которая была высказана на сайте МИД Австрии о том, что они «не направляют в Крым наблюдателей, не приветствуют и не признают».

Глава Украинского государства выразил уверенность в том, что «общие и согласованные действия должны в конце концов привести к освобождению всей украинской территории – на Донбассе и в Крыму».

Президент также подчеркнул важность привлечения к ответственности всех тех, кто принимает непосредственное участие в организации «выборов», в том числе и введение персональных санкций против них.

Порошенко призвал всех европейских партнеров и весь мир решительно отреагировать на «тот избирательный фарс, который Москва организует это воскресенье на оккупированной территории украинского Крыма – на четвертую годовщину попытки аннексии Крымского полуострова».

Напомним, вице-президент Европейской комиссии - высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Моґерини заявил, что Европейский Союз не признает результатов голосования в аннексированном Россией Крыму во время выборов президента этой страны.