Президент Украины Петр Порошенко во время встречи австрийского коллеги Александера Ван дер Беллена в Киеве помог одному из военнослужащих почетного караула надеть шапку.
Видео инцидента обнародовал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Facebook.
«Военная шапка с украинским трезубцем не должна лежать на земле. Президент помог воину почетного караула. Очень по-человечески», - написал Цеголко.
Согласно протоколу солдат не мог поднять слетевшую шапку.
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