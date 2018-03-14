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Президент Украины Петр Порошенко во время встречи австрийского коллеги Александера Ван дер Беллена в Киеве помог одному из военнослужащих почетного караула надеть шапку.

Видео инцидента обнародовал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Facebook.

«Военная шапка с украинским трезубцем не должна лежать на земле. Президент помог воину почетного караула. Очень по-человечески», - написал Цеголко.

Согласно протоколу солдат не мог поднять слетевшую шапку.  

 
ForUm

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