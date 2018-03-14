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В Национальном банке в ближайшее время не планируют заменять бумажные банкноты на пластиковые.

Об этом во время презентации оборотных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен сказал и.о. председателя НБУ Яков Смолий, сообщает Укринформ.

«Мы не планируем в ближайшее время замену бумажных банкнот на пластиковые», - сказал Смолий.

Он объяснил, что для изготовления таких банкнот полностью нужно поменять саму технологию.

«Оборудование, которое находится на банкнотно-монетном дворе, не предусматривает его использования для печати и изготовления банкнот из полимерных материалов. Его износ на сегодняшний день еще незначительный, и мы не предусматриваем в ближайшее время его замену. Инвестиция в это оборудование составляет слишком большие деньги, и менять сегодня это оборудование, чтобы перейти на другую технологию, мы считаем нецелесообразно», - отметил Смолий.

Напомним, Национальный банк Украины презентовал новые оборотные монеты номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен, которые со временем заменят банкноты соответствующих номиналов.

Также с 1 июля НБУ прекращает чеканку монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек. 
ForUm

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