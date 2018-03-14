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В четверг, 15 марта, в связи с проведением футбольный матч между командами «Динамо» (Киев) и «Лацио» (Рим) на НСК «Олимпийский» будет ограничена работа трех станций метро, сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

Так, перед началом игры с 19:00 до 20:00 станция «Олимпийская» будет закрыта на вход и выход, «Дворец спорта» – на выход, а «Площадь Льва Толстого» – на вход.

Также в это время поезда будут следовать мимо станции «Олимпийская» без остановки. После окончания футбольного матча возможно ограничение для пассажиров на вход этих станций.

«Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций. Приносим извинения за временные неудобства», – сказано в сообщении.
ForUm

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