По факту взрыва возле польского Мемориала орлят во Львове начато уголовное производство по статье «хулиганство», сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

По данным главка, 13 марта в полицию поступило сообщение о том, что около 21:15 на территории ЛКП «Музей Лычаковское кладбище» произошел взрыв.

Установлено, что на клумбе одного из полей кладбища взорвался неизвестный предмет, который был заброшен на территорию через забор. Пострадавших в результате взрыва нет, повреждений надгробий и захоронений не обнаружено.

По предварительным данным, для взорвалась граната РГД-5.

Сведения по данному факту внесены в единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до семи лет. Проводятся следственные действия, правоохранители устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

Напомним, во Львове на территории Лычаковского кладбища возле польского Мемориала орлят неизвестные бросили предмет, который взорвался.