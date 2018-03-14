В столице в ближайшие дни ожидается существенное похолодание и осадки в виде снега. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на информацию Украинского гидрометцентра.

Так, 15 марта синоптики прогнозируют небольшой дождь с мокрым снегом (днем местами), температура ночью 0-2° тепла, днем ​​3-5° тепла.

16 марта без существенных осадков, температура ночью 1-3° мороза, днем ​​0-2° тепла, ветер западный с переходом на юго-восточный, 7-12 м/с.

17-18 марта ощутимо похолодает, выпадет снег. В субботу температура воздуха снизится до 2° мороза, а в воскресенье - до 6° мороза.