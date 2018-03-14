Депутаты немецкого бундестага в среду на утреннем пленарном заседании утвердили Ангелу Меркель в должности канцлера ФРГ.

«Федеральный канцлер избрана», - объявил президент Бундестага Вольфганг Шойбле.

За кандидатуру Меркель отдали голоса 364 депутата. Для того чтобы быть избранной канцлеру необходимо было получить 355 голосов из 709. При этом Большая коалиция – ХДС/ХСС/СДПГ - имеет в парламенте нынешнего созыва 399 мандатов, сообщает Укринформ.

Сразу после голосования Меркель отправилась во дворец Бельвю, где ее ожидают министры. Их назначит своим указом федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер. Затем глава правительства вернется в Бундестаг для принятия присяги.

Это будет 4-й срок 63-летней Ангелы Меркель на посту главы государства.

Напомним, 7 февраля во время переговоров между немецкими консерваторами и социал-демократами было достигнуто согласие относительно коалиционного соглашения.

Они пришли к соглашению по поводу коалиционного договора и распределили места в кабинете министров.