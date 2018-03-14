Более года назад один из помощников народных депутатов предложил и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун взятку в виде квартиры за то, чтобы она помогла медицинскому учреждению получить дорогостоящее оборудование. Об этом Супрун сообщила на своей странице в Facebook.

«Более года назад один из помощников народных депутатов предложил мне взятку в виде квартиры за то, чтобы я, пользуясь служебным положением, помогла медицинскому учреждению получить дорогостоящее оборудование», – написала она.

По словам Супрун, на следующий день она обратилась к детективам НАБУ с заявлением о признаках преступления. «После - я и мой внештатный советник участвовали в следственных действиях, чтобы задокументировать все. К дальнейшим встречам с помощником народного депутата присоединился и мэр города, который подтвердил намерение взятки в виде квартиры. Квартиру предложили оформить на моего внештатного советника, который сыграл роль доверенного лица», – подчеркнула она.

«Хочу сразу подчеркнуть: каким бы дорогостоящим не было медицинское оборудование, Министерство здравоохранения всегда готово помочь общине его получить, если в нем действительно есть необходимость. В стране действуют многочисленные международные фонды, программы донорской поддержки, в бюджетах городов и общинах накоплены существенные бюджетные резервы. Поддерживать запросы от городов и медицинских учреждений на получение необходимого оборудования – это частью наших обязанностей. Для их выполнения предлагать должностным лицам взятки нужно», – отметила и.о. министра.

По ее словам, такие попытки отравляют попытки правительства восстановить доверие общества к государственной службе. «Это также не позволяет украинцам выбраться из темного прошлого и развиваться», – заявила Супрун.

«Прошу украинцев поддержать детективов НАБУ и прокуроров CАП, которые несмотря на какие-либо настроения в обществе очень много работают для того, чтобы бороться с коррупцией в высших эшелонах власти. Будем внимательно наблюдать за ходом следствия», – подытожила она.

Как ранее сообщал ForUm, 7 марта детективы Национального антикоррупционного бюро провели обыски дома у помощника Олега Ляшко Олега Богачева по делу о предложении взятки Супрун.

Обыски также осуществлялись у городского главы Вишневого Ильи Дикова на работе и дома.

Ляшко назвал обыски у его помощника Александра Богачева попыткой дискредитации.