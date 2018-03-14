также в разделеМир
Меркель утвердили канцлером ФРГ 40
Скончался знаменитый ученый Стивен Хокинг 86
Трамп назвал причину увольнения Тиллерсона 116
В Лондоне найден мертвым соратник Березовского 197
В Германии допускают санкции против РФ из-за отравления Скрипаля 64
Разработчик «Новичка»: После него люди не выздоравливают 96
Трамп допускает, что за отравлением Скрипаля стоит РФ 121
Главой ЦРУ впервые в истории станет женщина 64
Отравление Скрипаля: В РФ заявили об «украинском следе» 400
Трамп решил сменить госсекретаря 85
В РФ заявили, что давно уничтожили все запасы «Новичка» 162
Маск хочет успеть построить станцию на Марсе до начала Третьей мировой войны 44
Москва проигнорировала ультиматум Лондона по делу Скрипаля 134
Республиканцы не увидели вмешательства России в выборы 65
Дело Скрипаля: США поддержали Великобританию, не упомянув РФ 67
В Румынии представители венгерской общины требовали автономии 69
Названа вероятная причина авиакатастрофы в Катманду 64
Меркель рассказала об обмене подарками с Путиным 65

Уволенный с должности госсекретаря США Рекс Тиллерсон во время своей прощальной речи в Госдепартаменте во вторник, 13 марта, предупредил об опасном поведении России.

«Сила лидерства США начинается с дипломатии. Ничто не представляется возможным без партнеров и союзников», - подчеркнул Тиллерсон, сообщает DW.

Он добавил, что перед Вашингтоном впереди еще много работы, чтобы ответить на «тревожное поведение и действия» России. Также Тиллерсон заявил, что усилия США в давлении на Северную Корею сработали лучше, чем ожидалось.

Тиллерсон сообщил, что еще во вторник передал свои должностные дела своему заместителю Джону Салливану, однако до конца марта будет оставаться в ведомстве и работать со своим вероятным преемником Майком Помпео. После этого экс-госсекретарь намерен «вернуться к частной жизни».

Тиллерсон также отметил, что Трамп позвонил ему около полудня по местному времени с борта президентского самолета, что означает отсутствие предыдущих разговоров об увольнении, а также то, что Тиллерсон также узнал об увольнении из сообщения Трампа в Twitter.

Заместитель госсекретаря Стив Голдстейн отметил 13 марта, что Трамп не разговаривал с Тиллерсоном перед его увольнением и последний имел желание работать и дальше. После этого комментария для СМИ Стива Голдстейна освободили от должности в Госдепартаменте.

Как ранее сообщал ForUm, Трамп уволил госсекретаря Рекса Тиллерсона. Его место займет директор ЦРУ Майк Помпео.

Центральное разведывательное управление США впервые в истории возглавит женщина - экс-замглавы разведывательного управления Джина Гаспел.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

29
Теги