Уволенный с должности госсекретаря США Рекс Тиллерсон во время своей прощальной речи в Госдепартаменте во вторник, 13 марта, предупредил об опасном поведении России.

«Сила лидерства США начинается с дипломатии. Ничто не представляется возможным без партнеров и союзников», - подчеркнул Тиллерсон, сообщает DW.

Он добавил, что перед Вашингтоном впереди еще много работы, чтобы ответить на «тревожное поведение и действия» России. Также Тиллерсон заявил, что усилия США в давлении на Северную Корею сработали лучше, чем ожидалось.

Тиллерсон сообщил, что еще во вторник передал свои должностные дела своему заместителю Джону Салливану, однако до конца марта будет оставаться в ведомстве и работать со своим вероятным преемником Майком Помпео. После этого экс-госсекретарь намерен «вернуться к частной жизни».

Тиллерсон также отметил, что Трамп позвонил ему около полудня по местному времени с борта президентского самолета, что означает отсутствие предыдущих разговоров об увольнении, а также то, что Тиллерсон также узнал об увольнении из сообщения Трампа в Twitter.

Заместитель госсекретаря Стив Голдстейн отметил 13 марта, что Трамп не разговаривал с Тиллерсоном перед его увольнением и последний имел желание работать и дальше. После этого комментария для СМИ Стива Голдстейна освободили от должности в Госдепартаменте.

Как ранее сообщал ForUm, Трамп уволил госсекретаря Рекса Тиллерсона. Его место займет директор ЦРУ Майк Помпео.

Центральное разведывательное управление США впервые в истории возглавит женщина - экс-замглавы разведывательного управления Джина Гаспел.