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За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 4 раза обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в результате вражеского огня 1 военный получил боевую травму, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«За прошедшие сутки российско-оккупационные войска неоднократно нарушали условия полного прекращения огня, осуществив четыре обстрела позиций украинских защитников», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, на луганском направлении по укреплениям недалеко от населенного пункта Луганское противник применил гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, а по позициям рядом с Артемовым - гранатометы и стрелковое оружие.

На донецком направлении оккупанты вели огонь из 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по опорным пунктам сил АТО неподалеку Песок. Из стрелкового оружия были обстреляны защитники шахты Бутовка.

В штабе подчеркнули, что в результате вражеского огня один украинский воин получил боевую травму. Его доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья нашего защитника – удовлетворительное.
ForUm

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