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Украина отказалась от участия в турнирах по всем видам спорта, которые проводятся на территории Российской Федерации.

Ранее министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов заявил, что украинская сборная по биатлону не будет участвовать в девятом этапе Кубка мира в Тюмени.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон уволен со своего поста. Его место займет директор ЦРУ Майк Помпео.

Центральное разведывательное управление США впервые в истории возглавит женщина - экс-замглавы разведывательного управления Джина Гаспел.

При пожаре на полигоне «Широкий Лан» в Николаевской области погиб один военный, семеро получили ожоги.

Государственная авиационная служба Украины начиная с 2015 года наложила 5,44 млрд грн штрафов на более чем 40 российских авиакомпаний, которые нарушили воздушное пространство Украины, в частности, летая в аннексированный Крым.

Российская сторона не будет отвечать на ультиматум Лондона в связи с делом Скрипаля до тех пор, пока Великобритания не выполнит свои обязательства в рамках конвенции о запрещении химического оружия и не обеспечит доступа к веществу, которым были отравлены экс-сотрудник ГРУ и его дочь Юлия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Президент США Дональд Трамп предположил, что за отравлением бывшего разведчика ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери стоит Москва.

В Лондоне найден мертвым бывший топ-менеджер «Аэрофлота» и соратник Бориса Березовского Николай Глушков.

В среду, 14 марта, в Национальном банке Украины состоится презентация новых оборотных монет номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен. 

В Павлограде за совершение двойного убийства полиция задержала 11-классника. Жертвами парня стали соседи – 30-летний отец и 4-летний мальчик. 

Самый молодой спортсмен украинской сборной Тарас Радь завоевал четвертую золотую медаль на XII Паралимпийских играх в Пхенчхане.

 
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