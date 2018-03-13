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Служба безопасности Украины приняла решение о принудительном возвращении в Польшу студента тернопольского вуза, который сжег в камине ресторана стилизованное изображение герба Украины, сообщает пресс-центр УСБУ в Тернопольской области.

«За совершение хулиганских действий, которые открыто унижали национальную честь и достоинство украинцев, а также могли привести к разжиганию национальной ненависти, сотрудниками СБУ принято решение о принудительном возвращении из Украины гражданина Республики Польша, который учился в одном из высших учебных заведений Тернополя», – говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, правоохранителями установлено, что 19-летний поляк во время отдыха с друзьями в заведении общественного питания публично сжег в камине стилизованное изображение малого государственного герба Украины, что украшало стену зала. Ввиду отсутствия в действиях иностранца состава преступления и одновременное несоответствие его дальнейшего пребывания в Украине интересам обеспечения безопасности нашего государства, 12 марта правонарушитель принудительно возвращен на территорию Польши с запретом въезда в Украину сроком на три года.

Сотрудники СБУ выражают благодарность администрации заведения питания и руководству вуза, благодаря принципиальности и патриотической позиции которых удалось оперативно расследовать обстоятельства инцидента.
ForUm

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