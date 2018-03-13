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Подозреваемому в умышленном убийстве двух человек 18-летнему школьнику из Павлограда суд избрал меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей без возможности залога, сообщает пресс-служба Апелляционного суда Днепропетровской области.

В суде подчеркнули, что 13 марта в Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области поступило ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей к лицу, подозреваемому в совершении уголовного преступления, предусмотренного п. 1 п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины, умышленное убийство двух или более лиц. Данное ходатайство зарегистрировано и распределено автоматизированной системой документооборота суда к рассмотрению следственным судьей.

«Учитывая внимание общества к данному уголовному производству и с целью предотвращения различных спекуляций относительно родственных связей доводим до сведения общественности, что любые родственники подозреваемого в Павлоградском районном суде Днепропетровской области не работают», – говорится в сообщении.

Отмечается, что судья Земцова Л. отчислена из штата Павлоградского горрайонного суда Днепропетровской области 22 апреля 2005 года в связи с подачей заявления об отставке.

Напомним, ночью 10 марта в Павлограде ученик 11 класса, разбив стекло окна, проник в соседского дома и ножом зарезал 30-летнего мужчину и 4-летнего ребенка. Также парень ранил 35-летнюю беременную жену убитого.
ForUm

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