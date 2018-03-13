Сегодня, 13 марта, попали под обстрел два автомобиля и автобус, которые доставляли реагенты и персонал на Донецкую фильтровальную станцию, сообщает пресс-служба КП «Вода Донбасса».

«Для обеспечения технологического процесса очистки питьевой воды на Донецкую фильтровальную станцию (ДФС) осуществляется доставка обеззараживающих реагентов — жидкого хлора и гипохлорита натрия. Сегодня автомобиль «КамАЗ» доставил гипохлорит натрия. По дороге с ДФС автомобиль попал под обстрел. К счастью, никто из сотрудников не пострадал», – говорится в сообщении.

В компании также отметили, что в 14:05. под обстрел попали «вахтовка» и автобус, вывозившие сменный персонал с ДФС. В автобусе выбиты стекла, сотрудники не пострадали. «В таких условиях обеспечивать процесс очистки и транспортировки питьевой воды крайне сложно и опасно для жизни наших сотрудников», – подчеркнули в КП.

Как ранее сообщал ForUm, 12 марта в 7:00 попал под обстрел автомобиль «ГАЗ-53» (вахтовка), который перевозил сменный персонал на Донецкую фильтровальную станцию.