Журналист Владимир Бойко утверждает, что глава СБУ Василий Грицак, пытаясь привязать Владимира Рубана к Медведчуку, «перепутал фамилии». Об этом Бойко пишет в своем Facebook.

Журналист напомнил Василию Грицаку, что на самом деле Рубана в СБУ привел нынешний народный депутат Андрей Левус (фракция «Народный фронт»), занимавший в 2014 году пост замглавы СБУ. Причем Левус представил Рубана как человека Геннадия Корбана (на то время – заместитель председателя Днепропетровской ОГА Игоря Коломойского. - Ред.)

«Потому что Рубан появился в СБУ где-то в июне 2014 года и привел его тогдашний заместитель председателя Андрей Левус (нынешний народный депутат Украины), представив человеком Геннадия Корбана. А Медведчук стал заниматься освобождением заложников позже, в декабре 2014 года, причем вместе не с Рубаном, а с нынешним советником председателя СБУ по вопросам информационной политики (в прошлом – помощником-консультантом народного депутата Украины от Партии Регионов Юрия Мирошниченко, который был представителем президента Януковича в Верховной Раде) Юрием Тандитом», - написал Бойко в социальной сети.

«Поэтому если бы Грицак рассказал о связи Тандита с Медведчуком – это выглядело бы убедительно. А вот связь Медведчука с Рубаном никак не клеится», - сделал вывод журналист.

Более того, Бойко ехидно напомнил главе СБУ, что представлять интересы Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Виктора Медведчука уполномочил … сам Василий Грицак.

«Более того: хочу напомнить начальнику Департамента контрразведки СБУ Алексею Петрову, который, собственно, и организовал этот спектакль одного зрителя, что, согласно ст. 16 Закона Украины «О борьбе с терроризмом», уполномочить Медведчука на переговоры по освобождению заложников и предоставить ему статус спецпредставителя СБУ на Минских переговорах мог только один человек – руководитель оперативного штаба АТО. Этим человеком на то время был нынешний председатель СБУ Василий Грицак», - напомнил журналист.

Поэтому, приходит к выводу Бойко, прежде чем упоминать оппозиционного политика в контексте дела Рубана, СБУ следует допросить самого Василия Грицака.

«А потому перед тем, как намекать на причастность Медведчука к каким-то терактам, было бы неплохо как следует допросить Грицака. Желательно – в помещении изолятора СБУ в Аскольдовом проулке», - саркастически заметил Бойко.