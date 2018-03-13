В Украине достаточно желающих спровоцировать Путина на резкие действия. Не исключено, что разговоры о якобы готовившемся военном перевороте в контексте задержания Рубана — один из вариантов такого напряжения, считает Директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии, политолог Михаил Погребинский.

В разговоре с журналистами канала TopInform Погребинский допустил, что такой вариант способен иметь развитие.

«Не случайно в нем упоминают когда-то там связь этого Рубана с Медведчуком, хотя всем давно известно, что они никогда не были сподвижниками, а последние пару лет вообще были конкурентами. Трудно вообще представить до такой степени самокомпроментацию верхушки украинской власти, как в истории с Рубаном», — сказал Михаил Погребинский.

Политолог обратил внимание и на то, что заявление президента Порошенко о Медведчуке как самом эффективном переговорщике наряду с утверждением главы СБУ Грицака — человека, близкого к Порошенко, о связи Рубана с Медведчуком трудно укладываются в одной голове.

«Всё равно окончательное решение в вопросах того, «причастен» Медведчук или нет будет принимать лично Порошенко… Люди, которые хотя бы немножко разбираются в украинской политике, прекрасно понимают, что Порошенко лично заинтересован в контакте, который обеспечивает ему Медведчук. Я уже и не говорю о том, что в этом заинтересована и Украина, поскольку с помощью Медведчука можно избежать ненужных кризисных ситуаций. Кроме того, никто другой не сможет делать его работу по освобождению пленных. Поэтому я не в верю в развитие даже информационного нападения на Медведчука. Он и так у нас представлен «в самом лучшем виде»», — отметил политолог.