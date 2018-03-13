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Великобритания – одна из самых лояльных по отношению в вейпингу стран. Внося постепенные изменения в законодательство, теперь правки коснулись и исполнительной системы. Начиная с 2017 года, статистика использования вейпа заключенными показывает положительные результаты. 

В Украине любые электронные сигареты Киев не под запретом их можно купить в любом другом городе можно без проблем в Интернете онлайн или в вейпшопе. Но в скором времени, возможно, и в Украине введется запрет на:

  • Рекламы электронных сигарет;
  • Продажу атомайзеров объемов больше 2 мл;
  • Продажу флаконов жидкости объемов больше 10 мл;
  • Продажу определенных вкусов, например, клубники, корицы и др.

Пока определение электронной сигареты не будет определено на законодательном уровне (а его в Украине пока нет), не может быть и запрета на использование вейпа в той или иной форме.

В украинских тюрьмах запрещать использовать электронную сигарету можно на уровне внутренних инструкций. Но, сравнивая практику использования вейпа в тюрьмах Великобритании, можно сказать, что это позитивно влияет не только на дисциплину, но и на здоровье заключенных.

В тюрьме Великобритании, «Остров Мен», начиная с 2008 года был введен запрет на использование любых аналогов сигарет. Чтобы повысить уровень здоровья, вместо использования обычных сигарет, было введено использование никотиновых пластырей. Однако, по сути пластыри не использовались и заключенные все равно продолжали курить. Несмотря на то, что передавать сигареты ученым нельзя, курильщики делали их самостоятельно. 

Изменение были приняты только в 2017 году, когда курильщикам разрешили парить электронные сигареты. Идея принадлежит Биллом Меларке – министром внутренних дел Великобритании. Изменение были внесены на срок с апреля по октябрь 2017 года и рассматривались как эксперимент.

Результаты эксперимента использования электронных сигарет в тюрьме Великобритании

По результату эксперимента, количество нарушителей уменьшилось на 42%, а количество тех, кто получил предупреждение - на 58%. Другие же заключенные обратились за помощью в борьбе с табакокурением, чтобы получить возможность парить электронную сигарету в тюрьме. Суть программы заключалась в том, чтобы оформить подписку на вейпы и получить их бесплатно от администрации.

В целом правительство сэкономило 8500 фунтов стерлингов на не эффективных никотиновых пластырях. Министр внутренних дел отметил, что эксперимент оказался удачным, который дал улучшение дисциплины в тюрьме, улучшение здоровья заключенных и более чистую окружающую среду.

Разработка подобных программ украинским правительством могло бы дать подобные результаты, так как количество курильщиков в тюрьмах – достаточно большое. Это могло бы так же дать положительные результаты и существенно улучшить здоровье заключенных.
Ирина Сибилева, ForUm

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