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Председатель комитета бундестага Германии по внешней политике Норберт Реттген сегодня, 13 марта, заявил, что в ответ на отравление бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Запад может ввести санкции против России.

Об этом он заявил в интервью агентству Reuters, сообщает РБК-Украина.

По его словам, Россия «не может отказаться от сотрудничества» в ходе расследования, в котором обнаружены следы боевого отравляющего вещества, разработанного в России. Представитель Христианско-демократического союза (ХДС) полагает, что в случае отказа России от сотрудничества необходим «единый ответ» Запада.

По мнению Реттгена, издевательский ответ Москвы на выдвинутые обвинения лишь укрепил подозрения в причастности России к отравлению Скрипаля.

Напомним, премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Великобритания будет готова прибегнуть к дополнительным мерам против России после вероятного отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Мэй добавила, что 14 марта объявит о возможных мерах против России.

По ее словам, при отравлении Скрипаля было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа, которая производилось в России. Она отметила, что речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона не будет отвечать на ультиматум Лондона.

В то же время в Белом доме заявили, что поддерживают Великобританию в вопросе расследования отравления Скрипаля, но не упомянули при этом РФ. 

Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после посещения торгового центра в Солсбери. В настоящее время бывший разведчик и его дочь находятся в коме.

7 марта полиция Великобритании заявила, что Скрипача отравили нервно-паралитическим веществом. Дело расследуют как попытку убийства с помощью вещества нервно-паралитического действия.
ForUm

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