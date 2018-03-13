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С прошлой недели количество новых случаев заболевания корью в Украине уменьшилась еще на 10%, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава, за 10-ю неделю 2018 года корью заболели 617 человек: 216 взрослых и 401 ребенок.

Всего в течение десяти недель 2018 года корью заболели 7069 человек - 2434 взрослых и 4635 детей.

Больше всего людей заболели корью в Ивано-Франковской (1566), Закарпатской (1279), Одесской (1063), Черновицкой (677), Львовской (550) областях. Наименьшее количество случаев заболевания наблюдается в Луганской и Черниговской (по 4), Сумской (5), Харьковской (10), Херсонской (13) областях.

Ранее сообщалось, что с начала года от осложнений кори умерли 7 человек
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