В Одессе канадские военные миссии UNIFIER развернули презентационный батальонный тактический оперативный центр, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
«Военнослужащие ВС Канады из состава учебно-тренировочной миссии операции UNIFIER организовали в Военной академии (г. Одесса) презентационный курс по особенностям работы тактического оперативного центра батальонного уровня во время проведения операции и привлечения его к процессу планирования», – сказано в сообщении.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время