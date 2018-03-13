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В Одессе канадские военные миссии UNIFIER развернули презентационный батальонный тактический оперативный центр, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«Военнослужащие ВС Канады из состава учебно-тренировочной миссии операции UNIFIER организовали в Военной академии (г. Одесса) презентационный курс по особенностям работы тактического оперативного центра батальонного уровня во время проведения операции и привлечения его к процессу планирования», – сказано в сообщении.
ForUm

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