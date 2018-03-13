Народный депутат Борислав Береза указал на несоответствия в сообщении его коллеги Надежды Савченко о том, что она находится на сессии ПАСЕ в Страсбурге.

«Сообщите ей, что она не в Страсбурге, а в Брюсселе. А если в Страсбурге, то не на сессии ПАСЕ, а в Европарламенте. Сессия ПАСЕ будет с 23 по 27 апреля. Это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Нечего путать здания и организации», - написал он в Facebook.





Как сообщал ForUm, внефракционного нардепа Надежду Савченко вызвали на допрос 13 марта по делу в отношении главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана, однако сегодня она покинула территорию Украины. Пресс-секретарь нардепа Татьяна Проторченко заявила, что Савченко находится с рабочим визитом в ПАСЕ и не получала повесток или приглашений на допрос в СБУ.

Вице-президент ПАСЕ и глава украинской делегации Владимир Арьев сообщил, что Савченко не было на заседании комитета.

В СБУ пояснили, что передали повестки Савченко в Аппарат Верховной Рады.