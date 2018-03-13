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Киевский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство прокуратуры Одесской области и продлил срок содержания под стражей директору детского лагеря «Виктория» Петросу Саркисяну на 60 суток. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

«Чиновник заведения подозревается в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем тяжкие последствия – гибель трех несовершеннолетних детей», - напомнили в ведомстве.

Напомним, в ночь на 16 сентября в детском лагере «Виктория» в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, в результате погибли трое детей.  

В МВД заявили, что новейшая звуко-световая противопожарная сигнализация, установленная в муниципальном детском лагере «Виктория» в прошлом году во время дорогостоящего ремонта, на момент пожара была отключена

В порядке ст. 208 УПК Украины задержан директор детского лагеря Петрос Саркисян. 18 сентября суд арестовал его без права внесения залога. Однако в ноябре он вышел под залог в 128 тыс. грн. 

28 ноября Приморский районный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры Одесской области об отстранении Саркисяна от занимаемой должности.  

30 ноября Апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры о продлении срока содержания под стражей директора детского лагеря «Виктория» Петроса Саркисяна без возможности внесения залога.
ForUm

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