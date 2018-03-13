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Человечество должно уделять первоочередное внимание колонизации Марса, чтобы спастись в случае Третьей мировой войны.

Об этом заявил американский бизнесмен, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск, сообщает Укринформ со ссылкой на The Guardian.

«Очень важно получить самодостаточную базу на Марсе, потому что она достаточно далеко от Земли, и (в случае войны, - ред.) она скорее выживет, чем лунная база», - сказал Маск на ежегодной ярмарке технологий SXSW в Остине, США.

По словам основателя SpaceX, в случае Третьей мировой «лучше где-то сохранить семена человеческой цивилизации, чтобы потом все создать заново, перескочив сразу через темные времена».

Ранее Маск сообщил, что Space X работает над аппаратом BFR (Big Falcon Rocket), который будет запущен в 2019 году и в дальнейшем сможет доставлять людей на Марс. При этом он подчеркнул, что колонизация Марса потребует «огромных предпринимательских ресурсов».
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