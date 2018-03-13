Министр молодежи и спорта Игорь Жданов призвал украинскую федерацию биатлона бойкотировать этап Кубка мира в российской Тюмени.

«Федерации биатлона США, Канады и Чехии заявили о бойкоте этапа Кубка мира в России, Тюмени. Убежден, что и наша биатлонная общественность должна стать участником этой акции. Это позиция, как министра и гражданина – я за бойкот. Россия – государство-агрессор, которая оккупировала часть нашей территории. Россия – государство, где употребление допинга стало одним из элементов национальной спортивной политики. Думаю, что Федерация биатлона Украины прислушается к позиции министра», - написал он в Facebook.





Также министр обратился ко всем международным федерациям с просьбой не назначать международные спортивные соревнования на территории государства-агрессора и «злостного нарушителя Всемирного антидопингового кодекса».

Напомним, сборная Украины по биатлону собирается выступить на этапе Кубка мира, который пройдет в российской Тюмени в конце марта.

