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Министр молодежи и спорта Игорь Жданов призвал украинскую федерацию биатлона бойкотировать этап Кубка мира в российской Тюмени.

«Федерации биатлона США, Канады и Чехии заявили о бойкоте этапа Кубка мира в России, Тюмени. Убежден, что и наша биатлонная общественность должна стать участником этой акции. Это позиция, как министра и гражданина – я за бойкот. Россия – государство-агрессор, которая оккупировала часть нашей территории. Россия – государство, где употребление допинга стало одним из элементов национальной спортивной политики. Думаю, что Федерация биатлона Украины прислушается к позиции министра», - написал он в Facebook.



Также министр обратился ко всем международным федерациям с просьбой не назначать международные спортивные соревнования на территории государства-агрессора и «злостного нарушителя Всемирного антидопингового кодекса».

Напомним, сборная Украины по биатлону собирается выступить на этапе Кубка мира, который пройдет в российской Тюмени в конце марта.
 
ForUm

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