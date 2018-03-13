Водитель рейсового автобуса Святогорск - Мариуполь Александр, который 7 марта во время перевозки пассажиров назвал украинский язык «козьим», прибыл в СБУ по повестке.

Об этом сообщает сайт Мариуполя 0629.

После беседы с сотрудниками Службы безопасности мужчина пояснил, что 7 марта во время поездки из Святогорска в Мариуполь в городе Угледар к нему в автобус села пожилая женщина. Она говорила на украинском языке, на что водитель резко отреагировал.

«Вы мне скажите на русском, а не на украинском «козьем» языке», - заявил мужчина.

В этот момент в автобусе ехал сотрудник СБУ, который стал свидетелем данного диалога. Он же пригласил водителя на беседу.

«Я допустил огромную ошибку, в чем извиняюсь перед бабушкой и перед всем народом Украины, - говорит Александр. - Больше этого не повторится. После беседы сотрудников СБУ со мной я пришел к выводу, что Украину нужно защищать и всячески это все пресекать. Свою ошибку я полностью признаю и еще раз извиняюсь».