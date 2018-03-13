10 марта в больнице Донецка наблюдатели ОБСЕ поговорили с 4 женщинами и 2 мужчинами, которые пострадали вследствие взрыва в Кировском районе Донецка.

Об этом говорится в отчете СММ.

«На лицах всех их были видимые ранения (в том числе синяки и порезы); 5 из 6 собеседников имели глазные повязки», - говорится в сообщении.

Некоторые из них сообщили, что 9 марта в качестве пассажиров ехали в микроавтобусе по Кировскому району Донецка в направлении автодороги Н-15, когда увидели мужчину, бежавшего к микроавтобусу с криком «остановите автобус!». Его преследовал автомобиль с вооруженными мужчинами в одежде военного типа. Они сказали, что автобус притормозил, чтобы позволить мужчине зайти внутрь, но когда он приблизился, автомобиль врезался в него и прижал к автобусу. Тогда пассажиры заметили в руках мужчины ручную гранату, которая сработала, когда его прижали к автобусу.

По их словам, вследствие взрыва окна автобуса разбились, а их ранения вызваны осколками гранаты и разбитым стеклом.

Медперсонал областной клинической больницы имени Калинина в Донецке сообщил, что у них на лечении находится пассажир вышеуказанного автобуса (мужчина), получивший осколочные ранения брюшной полости.

Сотрудники морга рассказали, что 9 марта к ним доставили тела погибших в результате взрыва мужчины и женщины.

На ул. Бахметьева, неподалеку от перекрестка с ул. Поченкова в Кировском районе наблюдатели видели несколько пар использованных латексных перчаток, а также разбросанные проспиртованные тампоны и окровавленные бумажные полотенца.

Трое местных жителей сообщили, что 9 марта в 11:00 они слышали взрыв возле перекрестка улиц Бахметьева и Поченкова, а, прибыв на место события, они увидели, что оно огорожено лентой и оцеплено членами «ДНР». Они также добавили, что они видели окровавленных людей рядом с поврежденным микроавтобусом Mercedes-Benz Vito; через примерно 15 минут после взрыва прибыли несколько карет скорой помощи.

Напомним, ранее Госпогранслужба сообщила, что в результате взрыва гранаты при проведении «министерством внутренних дел» «ДНР» операции в Донецке 2 человека погибли и 6 получили ранения.

По имеющейся у оперативников Госпогранслужбы информации подозреваемый прибыл в Донецк из «ЛНР» и находился в розыске по подозрению в убийстве двух человек.