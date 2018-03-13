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Вечером в понедельник, 12 марта, умер известный украинский журналист и телеведущий Олесь Терещенко. Об этом сообщил председатель Национальной общественной телерадиокомпании Зураб Аласания.

Терещенко с 2017 года боролся с онкологическим заболеванием.

«Онкологический диагноз я воспринял не как приговор для себя, а как тяжелое испытание. Это непростой вызов. Я принимаю его. Намерен бороться с болезнью. Надеюсь, мне это удастся», - говорил журналист.

Терещенко в 1997 году в составе новой команды программы «Послесловие» создал «Телевизионную службу новостей» на телеканале «1+1».

С января 2009 года и по сей день работал ведущим на Первом национальном телеканале.

Терещенко – заслуженный журналист Украины, обладатель премии «Телетриумф» в 2005 году в номинации «За значительный вклад в развитие украинского телевидения».

Ему было 43 года.

 
ForUm

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