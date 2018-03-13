Внефракционный народный депутат Надежда Савченко опубликовала фото из зала Европейского парламента.

Соответствующий пост появился на ее странице в Facebook.

«Продолжается рабочая поездка в Европейский Парламент в Страсбурге где проходит парламентская сессия. Основной темой встреч с европарламентариями председателя ПП «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко», народного депутата Надежды Савченко является освобождение украинских политзаключенных в РФ и пленных на оккупированных территориях», - говорится в сообщении, подписанном пресс-службой.

Как сообщал ForUm, внефракционного нардепа Надежду Савченко вызвали на допрос 13 марта по делу в отношении главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана, однако сегодня она покинула территорию Украины. Пресс-секретарь нардепа Татьяна Проторченко заявила, что Савченко находится с рабочим визитом в ПАСЕ и не получала повесток или приглашений на допрос в СБУ.

Вице-президент ПАСЕ и глава украинской делегации Владимир Арьев сообщил, что Савченко не было на заседании комитета.

В СБУ пояснили, что передали повестки Савченко в Аппарат Верховной Рады.