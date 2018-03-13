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За прошедшие сутки боевики совершили пять обстрелов позиций украинских военных, в результате получили ранения два бойца, сообщает пресс-центр штаба АТО.

На луганском направлении противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям в районе населенных пунктов Новгородское и Луганское.

В донецкой области, грубо нарушая Минские договоренности, оккупанты применили по силам АТО 120 и 82 мм минометы вблизи Павлополя, вооружение БМП-2 и 82 мм минометы у Водяного, минометы и стрелковое оружие – по защитникам Авдеевки.

 
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