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Службы безопасности Украины передала повестку народному депутату Надежде Савченко в Аппарат Верховной Рады, сообщает пресс-центр ведомства.

«12 марта 2018 в Аппарат Верховной Рады Украины передано письмо и отправлено повестки на вызов на 11:00 13 марта и 11:00 15 марта 2018», - пояснили в СБУ.

Как сообщал ForUm, внефракционного нардепа Надежду Савченко вызвали на допрос 13 марта по делу в отношении главы Центра освобождения пленных Владимира Рубана, однако сегодня она покинула территорию Украины. Пресс-секретарь нардепа Татьяна Проторченко заявила, что Савченко находится с рабочим визитом в ПАСЕ и не получала повесток или приглашений на допрос в СБУ.

Вице-президент ПАСЕ и глава украинской делегации Владимир Арьев сообщил, что Савченко не было на заседании комитета.

 
ForUm

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