Нидерландское издание независимых журналистских расследований Zembla обнародовало имена главных подозреваемых по делу сбитого самолета Boeing 777 компании Malaysia Airlines, который выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур, над Донбассом в 2014 году.

В издании отмечают, что Служба безопасности Украины определила группу из семи человек, причастных к крушению самолета. Так, в списке фигурируют имена российских военных Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Николая Ткачева, передает 112 Украина.

Издание опирается на данные, полученные в интервью экс-председателем СБУ Валентином Наливайченко, который возглавлял спецслужбу в то время, когда произошло крушение самолета. Указано, что СБУ предоставила следствию многочисленные материалы, включительно из 150 тыс. записей перехваченных телефонных разговоров.

Сообщается, что команда исследователей сконцентрировалась не на тех, кто конкретно обслуживал российский ракетный комплекс «Бук», с которого был сбит самолет МН-17, а на тех, кто руководил вооруженным заговором на Донбассе.

Как известно, «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.

Bellingcat пришла к заключению, что самолет рейса МН17 три года назад сбили выстрелом из ракетной установки «Бук 332» вооруженных сил РФ.