Генпрокуратура 6 марта остановила расследование дела по подозрению экс-президента Грузии, лидера «Руху новых сил» Михаила Саакашвили в совершении преступления.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы со ссылкой на постановление ГПУ.

«Генеральная прокуратура остановила расследование в уголовном производстве по «деньгам Курченко» против Михаила Саакашвили, чем фактически признала необоснованность подозрений к нему. Адвокаты будут требовать, чтобы надуманное уголовное дело не приостанавливалась, а вообще было закрыто», - заявил адвокат Руслан Чернолуцкий.

Согласно постановлению Генпрокуратуры, досудебное расследование приостановлено в связи с необходимостью выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества.

«Королевству Нидерланды был направлен запрос о предоставлении международной правовой помощи для выполнения процессуальных и следственных действий с участием Саакашвили. В соответствии с УПК досудебное расследование может быть остановлено после сообщения лицу о подозрении в случае, если имеется необходимость выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества», - говорится в постановлении ГПУ.

Напомним, 1 марта Руслан Чернолуцкий подал в ГПУ ходатайство о закрытии уголовного производства в отношении Саакашвили в связи с фактическим отказом государства от обвинения Михаила Саакашвили, выдворив его из Украины.